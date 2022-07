August 2021: Der K4 holt mit der Besatzung Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher und Max Lemke (v.l.n.r.) Olympia-Gold in Tokio. Bildrechte: imago images/Sven Simon

WM-Saison mit Startschwierigkeiten

Am 3. August stehen für Tom Liebscher bei der Weltmeisterschaft in Kanada die Vorläufe im Vierer der Rennkanuten an. Der Weg dorthin verlief für den 29-Jährigen, der zum WM-Auftakt auch noch seinen Geburtstag feiert, alles andere als leicht. Beim ersten Weltcup der nacholympischen Saison am 20. Mai im tschechischen Racice wurde der K4 im Finale hinter Spanien, der Ukraine und Litauen nur Vierter. Erst im zweiten Anlauf beim Weltcup in Poznan neun Tage später konnte mit Platz zwei das Ticket für Halifax gebucht werden.

"Kommen immer besser in Schuss"

"Wir sind guter Dinge. Wir sind in den letzten drei Monaten nach den Weltcups immer besser in Schuss gekommen im Vierer und werden immer schneller. Wir freuen uns langsam, dass die WM kommt", sagte Liebscher, der wegen fehlender Trainingseinheiten nur im Vierer an den Start geht. Das Ziel im K4 ist mit einem Podestplatz klar vorgegeben. "Da werden wir darum mitkämpfen und alles was dann noch hinzukommt, dafür werden wir jeden Meter fighten." Tom Liebscher beim Training auf der Elbe. Bildrechte: IMAGO / Hentschel

Für den angestrebten Erfolg wurde in den letzten Wochen jede Menge trainiert und ausprobiert. So steht nun fest, dass Liebscher in der Sitzkombination im Boot wie in Rio an der zweiten Stelle Platz nehmen wird. Als ärgste Medaillen-Konkurrenten sieht Liebscher die Teams von Spanien und der Ukraine.

Top-Leistung zur WM ist Pflicht