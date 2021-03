Risse und ein Böschungsschaden an der Kanuparkschleuse zwischen dem Markkleeberger und dem Störmthaler See haben zu einer sofortigen Sperrung beider Gewässer geführt. Es herrscht ein allgemeines Nutzungsverbot. Da heißt, alle Aktivitäten auf und am Wasser sind untersagt - egal ob Schwimmen, Tauchen, Angeln, Bootsfahren oder Wassersport. Die Behörden rechnen bei einer Verschlimmerung der Situation mit einer Überflutung, die im schlimmsten Fall Menschenleben kosten könnte.

Doch welche Auswirkungen hat das konkret auf den Kanupark Markkleeberg? Am Freitagvormittag waren sie noch gering, wie Christoph Kirsten, Leiter des Kanuparks Markkleeberg "Sport im Osten" erklärte. "Es muss geklärt werden, was der Kanupark mit dem Markleeberger See zu tun hat. Wir liegen zwar an dem See, sind aber nicht Teil davon. Wir sehen uns als separates Gelände und nicht von der Allgemeinverfügung betroffen", so Kirsten.