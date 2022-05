Zweite Medaille für die deutschen Farben bei der Europameisterschaft der Slalomkanuten im slowakischen Liptovsky-Mikulas. Am Freitag gewannen die Canadier-Männer Anton Franz aus Leipzig, Sideris Tasiadis und Timo Trummer Gold im Mannschaftswettbewerb vor Polen und Spanien. Am Donnerstag hatte das Trio Hannes Aigner, Noah Hegge und Stefan Hengst im Kajak-Teamwettbewerb Bronze hinter Tschechien und Polen geholt.

Das Frauen-Team des Deutschen Kanu-Verbandes ging am zweiten EM-Wettkampftag dagegen leer aus. Canadier-Weltmeisterin Elena Lilik, Olympia-Bronzegewinnerin Andrea Herzog und Nele Bayn mussten sich nach einem verpassten Tor mit Rang fünf begnügen.

Am Samstag und Sonntag stehen die Einzelentscheidungen an. Auf dem Weg zur Heim-WM (26. Juli bis 31. Juli) in Augsburg ist die EM der erste Härtetest der Saison.