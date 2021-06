Kanuslalom-Weltmeisterin Andrea Herzog hat mit dem Weltcupsieg auf ihrer Heimstrecke in Markkleeberg eine perfekte Olympia-Generalprobe hingelegt. Die 21-jährige Herzog aus Leipzig blieb am Sonntag als einzige Finalistin fehlerfrei mit ihrem Canadier im schwierig gesetzten Stangenparcours und gewann mit 4,35 Sekunden Vorsprung vor der Tschechin Tereza Fiserova. Dritte wurde die Österreicherin Nadine Weratschnig. Die Augsburgerin Elena Apel, die mit Platz drei hinter Ricarda Funk im Kajak am Samstag ihre erste Podiumsplatzierung im Weltcup schaffte, belegte mit 206 Strafpunkten Platz zehn.