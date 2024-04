Die Leipzigerin Andrea Herzog hat beste Chancen, bei den Olympischen Spielen in Paris zu starten. Bei ihrem Heimspiel im Kanupark Markkleeberg legte die 24-Jährige am Samstag (27. April 2024) im Canadier-Einer eine blitzsaubere Fahrt durch die Tore hin und gewann vor ihrer schärfsten Konkurrentin Elena Lilik, die in Weimar geboren wurde und für Kanu Schwaben Augsburg startet.