Die deutschen Slalomkanuten haben bei der Heim-WM in Augsburg einen Traumstart hingelegt. In den Teamwettbewerben heimsten sie am Eröffnungstag (27. Juli) glatt drei Medaillen-Sätze ein. Darunter auch das Canadier-Team mit den Leipzigerinnen Andrea Herzog und Nele Bayn, das im Verbund mit der Augsburgerin Elena Lilik Silber erkämpfte. Das Trio musste sich in einem Herzschlagfinale nach nachträglicher Zeitkorrektur nur den Tschechinnen geschlagen geben. Der dritte Platz ging an Großbritannien.