Augsburg will trotz der akuten Wasserknappheit mit Notmaßnahmen die Kanuslalom-WM in der kommenden Woche ermöglichen. Auch am Mittwoch (20. Juli) war wegen der Probleme mit zu geringen Wassermengen am Lech, der die Augsburger Olympia-Kanustrecke speist, weiter kein Training auf der Wettkampfstrecke möglich. Eine am Dienstag provisorisch in einen Nebenarm des Eiskanals eingebaute Betonwand soll das Wasser nun so weit aufstauen, dass die Weltmeisterschaft vom 26. bis 31. Juli stattfinden kann.