Karate 20-jährige Erfurterin wird U21-Europameisterin

Gold für Karatekämpferin Hannah Riedel bei den U21-Europameisterschaften in Bielsko-Biała in Polen. Die 20-jährige Erfurterin gewann am Sonntag das Finale gegen ihre Gegnerin Behije Mustafa aus dem Kosovo. In einem hochspannenden Finale lag die Thüringerin nicht einmal in Führung und konnte der Gegnerin erst kurz vor dem Ende den Vorteil des Senshu wegnehmen. Das war am Ende Gold: Die Jury entschied mit 3:1-Stimmen für die Deutsche.