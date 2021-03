Zuvor hatte sich Team-Weltmeister Geiger im Dezember ebenfalls in Planica zum Skiflug-Weltmeister gekrönt, außerdem feierte der 28-Jährige beim Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf einen Einzel-Sieg. Markus Eisenbichler, am Donnerstag noch Zweiter, musste sich nach einem Flug auf 223,0 m mit Platz acht begnügen. Pius Paschke (Kiefersfelden) durfte bei viel Rückenwind als 20. zufrieden sein, Severin Freund (Rastbüchl) belegte den 27. Platz. Martin Hamann (Aue) als 39. und Constantin Schmid (Oberaudorf) als 42. landeten im abgeschlagenen Feld.

Zuvor hatte die Qualifikation für den zweiten Wettbewerb im "Tal der Schanzen" wegen des böigen Windes bereits abgesagt werden müssen. Am Samstag (10:00 Uhr) steht ein Teamwettbewerb auf dem Programm, ehe ein weiteres Einzel-Fliegen am Sonntag (10:00 Uhr) den langen WM-Winter abschließt.

Der Norweger Daniel Andre Tande hat nach seinem Horror-Sturz in Planica die erste Nacht im künstlichen Koma gut überstanden. "Daniel ist im Krankenhaus gut aufgehoben. Er ist gut durch die Nacht gekommen. Die Situation ist stabil, und wie geplant werden heute weitere Untersuchungen durchgeführt", sagte Guri Ekaas, die norwegische Mannschaftsärztin der Skispringer, am Freitag. Tande soll nach Angaben von Norwegens Skisprungchef Clas Brede Braathen bis Freitagnachmittag im Koma bleiben, um den Stress fürs Gehirn zu reduzieren. Der 27-Jährige hatte im Probedurchgang vor dem ersten Einzel-Wettkampf am Donnerstag kurz nach dem Absprung die Kontrolle über seinen linken Ski verloren, war mit voller Wucht auf den Hang geprallt und daraufhin bewusstlos ins Universitätsklinikum der Hauptstadt Ljubljana geflogen worden. Team-Olympiasieger Tande, im Dezember noch Skiflug-Weltmeister mit der Mannschaft, erlitt einen Schlüsselbeinbruch und hatte per Intubation mechanisch beatmet werden müssen. Lebensgefahr soll aber nicht bestehen.