Für die zweimalige Olympiasiegerin im Eiskunstlauf, Katarina Witt, waren die Bilder kaum zu ertragen. Eiskunstlauf-Wunderkind Kamila Walijewa zerbrach im Kürfinale von Peking unter der Last der Dopingvorwürfe und verpasste am Ende sogar eine Medaille. Der übermenschliche Druck auf die erst 15-Jährige war zu groß.

"Es ist das eingetreten, wofür man sie hätte schützen müssen. Sie ist 15. Sie konnte hier nicht gewinnen, in diesem ganzen Spiel. Was jetzt passiert ist das Schlimmste, sie ist daran zerbrochen. Man hat sie der Welt zum Fraß vorgeworfen", sagte Witt in der "Sportschau" unter Tränen. Jetzt werde viel Häme, auch von den Medien, kommen. "Sie ist die Verliererin. Sie ist 15, ob wir sie jemals wiedersehen, ein Jahrhunderttalent. Ich hoffe, dass sie wiederkommt. Ich habe die Angst, dass sie das nicht schafft. Da ist vielleicht schon wieder die nächste 14-Jährige."