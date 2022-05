Obwohl Hennig den Zieleinlauf noch am selben Abend in ihrem Hotelzimmer sah, brauchte die 25-Jährige eine Weile, um zu realisieren, was sie und Carl geleistet hatten: "Die Tränen kamen erst vor drei Wochen", sagt Hennig im MDR-Interview. Sie hoffe auf einen positiven Effekt für ihre gesamte Sportart. "Der deutsche Langlauf war lange unter dem Radar". Womöglich seien nun wieder mehr junge Sportler motiviert, mit dem Training zu beginnen.

Katharina Hennig und Victoria Carl bejubeln ihre Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Bildrechte: IMAGO / Bildbyran