Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig hat einen Traumstart in den WM-Winter hingelegt und ist gleich im ersten Distanzrennen der Saison auf das Podest gestürmt. Auf ihrer Paradestrecke 10 km im klassischen Stil musste sich die 26-Jährige aus Oberwiesenthal am Samstag im finnischen Ruka als Dritte nur den Schwedinnen Ebba Andersson und Frida Karlsson geschlagen geben.

"Ich bin einfach so glücklich, dass das heute wieder so aufgegangen ist", sagte Hennig, die im Ziel von ihren Teamkolleginnen begeistert empfangen wurde: "Ich habe nach meinem Corona-Ausfall im Herbst eigentlich gedacht, dass ich meine Ansprüche für die ersten Rennen neu anpassen muss. Aber ich habe mich zuletzt im Training schon gut gefühlt." Am Polarkreis fing Hennig mit einer starken letzten Runde noch die Norwegerin Anne Kjersti Kalvaa ab und sicherte sich hauchdünn mit 0,2 Sekunden Vorsprung den Podestplatz. Andersson setzte sich bei ihrem zweiten Weltcupsieg mit 5,7 Sekunden Vorsprung auf Karlsson durch, Hennig lag 13,3 Sekunden zurück.