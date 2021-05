Bevor Katrin Werkmann Stützpunkt-Leiterin in Chemnitz wurde, war sie beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) tätig. Die die ehemalige Leichtathletin kennt also die Materie. Die Stelle, die sie jetzt in Chemnitz besetzt, wurde im Rahmen der Leistungssport-Reform entwickelt. Vorher gab es diese Funktion nicht.