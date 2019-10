Klosterhalfen trainiert seit Herbst 2018 in die USA. Bei der WM kündigte sie an, weiter beim NOP trainieren zu wollen. "Das bleibt das beste Team der Welt. Doping ist da nie ein Thema." Der Deutsche Leichtathletik-Verband kündigte zum Ende der WM an, beratend auf Klosterhalfen und ihr Management einwirken zu wollen. Die Läufer des Oregon-Projekts räumten bei der WM in Doha mächtig ab, holten drei Gold und je eine Silber und Bronze.

Konstanze Klosterhalfen bejubelt WM-Bronze über 5.000 Meter Bildrechte: imago images/Sven Simon