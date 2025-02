Kombiniererin Cindy Haasch ist nach ihrem erneuten Kreuzbandriss in München am linken Knie operiert worden. Der 20-Jährigen steht nun eine lange Reha-Phase bevor. Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Freitag mit. Demnach ist eine Rückkehr Haaschs in der Olympia-Saison 2025/26 eher unwahrscheinlich.