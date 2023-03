Rekordmann Eric Frenzel hat freiwillig auf einen möglichen Start im WM-Einzel der Nordischen Kombination verzichtet. "Es war für mich nach dem Medaillengewinn in der Mannschaft so, dass ich gesagt habe, ich habe mein Ziel erreicht. Ich wollte auch ein bisschen Druck für die Qualifikation rausnehmen", sagte der 34-Jährige, der am Mittwoch Teil des deutschen Quartetts war, das in Planica Silber hinter Norwegen gewann.