Nordische Ski-WM Kombinierer Riiber holt viertes Gold in Planica

Hauptinhalt

Was für eine Bilanz: Jarl Magnus Riiber krallt sich die vierte Goldmedaille bei der Nordischen Ski-WM in Planica. Julian Schmid schnupperte lange Zeit an einer Medaille, am Ende reichten die Kräfte aber nicht. Und Bundestrainer Hermann Wienbuch kündigte seinen Abschied zum Ende der Saison an.