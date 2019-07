Ein Jahr lang haben die MDR-Autoren Stephanie Müller-Spirra und Florian Weichert die Thüringerin auf ihrem Weg zurück in den Alltag begleitet - insbesondere beim Erfüllen einer ganz persönlichen "Bucket List", also Dinge, die man noch nie zuvor gemacht hat. Daraus entstanden ist ein ruhiger, bedächtiger, zutiefst bewegender Dokumentarfilm über das Niemals-Aufgeben, über kleine und große Hoffnungsschimmer und neue Ziele.



"Als ich überlegt habe, ob ich das mache, wusste ich, dass ich ehrlich sein muss. Ich wollte den Leuten zeigen: Das bin wirklich ich", unterstrich Vogel. Das hieß auch, die beiden Filmemacher nicht allein in die Reha- oder Trainingshalle, sondern darüber hinaus "in sehr privaten Momenten" mitzunehmen. Plötzlich wird zu Weihnachten und am Geburtstag gefilmt - und mittendrin "kamerascheue" Familienmitglieder. Das sei alles andere als selbstverständlich gewesen, betont die neue Erfurter Stadträtin und ZDF-Expertin, aber nicht zuletzt auch ein Merkmal dafür, "wie gut Stephanie und Florian waren - irgendwann sind sie verschwommen, man hat sie einfach gar nicht mehr mitbekommen."