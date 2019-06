Hinter Vogel liegen zwölf Monate zwischen Trauer und Schmerz, hart erkämpften Fortschritten und neuem Mut. Kristina Vogel ist gewachsen, woran andere zerbrechen. "Im Krankenhaus haben mir alle gesagt, dass dieses tiefe Loch noch kommen muss", sagte Vogel: "Es kam nie." Kristina Vogel (im Rollstuhl) gibt den Startschuss per Sirene für einen Firmenlauf in Frankfurt am Main am 12. juni. Rechts neben ihr steht Eiskunstlauf-Ikone Katarina Witt. Bildrechte: imago images / Kessler-Sportfotografie

Oft und ausführlich hat die 28-Jährige über ihren Schicksalsschlag berichtet. Vogel fuhr im Sommer 2018 auf der Betonbahn in Cottbus Sprints mit ihrer Teamkollegin Pauline Grabosch. Unzählige Runden hatte Vogel in all den Jahren gedreht, unzählige Kilometer spulte die elfmalige Weltmeisterin im Sattel ab. Doch dieses Mal geht etwas fürchterlich schief. Das Drama nimmt seinen Lauf. Bei voller Geschwindigkeit kollidiert Vogel mit einem niederländischen Fahrer. Ein Sturz, ein Knall - dann ist alles tiefschwarz. Erst nach einigen Momenten kommt Vogel zu sich. Ihr Teamkollege Max Levy hält ihre Hand, geschockt wie auch Vogel, die ihre Beine nicht mehr spürt. Ihr Rückenmark ist am siebten Brustwirbel durchtrennt. Sie wird nie wieder laufen, nie wieder Radfahren.

Motivation zieht sie außerhalb des Rampenlichts

Was folgt, sind die "härtesten Wochen meines Lebens", wie sie später berichtet. Vogel lernt, Tränen zuzulassen. Rund ein halbes Jahr wird sie im Unfallkrankenhaus Berlin in der Reha verbringen. Nach und nach beginnt sie dabei zu verstehen, dass ihr Leben nicht weniger wertvoll und nicht weniger erfüllend sein muss als ihr bisheriges - nur eben anders. Vogel wird in den Monaten nach dem Unfall mit Ehrungen überhäuft, Talkshows reißen sich um einen Auftritt, der amerikanische Spielzeug-Konzern Mattel widmet ihr sogar eine eigene Barbie-Version. Kristina Vogel mit ihrer Barbie-Ausgabe (Archiv). Bildrechte: MDR/Mattel Inc.

Motivation schöpft sie aber vor allem aus den Zeichen der Wertschätzung außerhalb des Rampenlichts. "Ich habe im Krankenhaus viele andere Menschen kennengelernt, die viel mehr mit ihrem Schicksal und der Situation gehadert haben. Ich habe es geschafft, sie 'mitzunehmen'. Viele waren auf einmal motiviert, haben mit mir Sport gemacht und das Rollstuhlfahren trainiert", sagte Vogel. Das Motivieren und Abbauen von Barrieren - im Alltag und in den Köpfen - ist zu einem der großen Anliegen Vogels geworden. "Ich will rausgehen und meine Handschrift in der Welt hinterlassen", sagt sie.

Neu gewonnen Freiheit soll ausgekostet werden

Etwa in der Politik. Für die CDU zog sie bei der Kommunalwahl in Thüringen Ende Mai in den Stadtrat von Erfurt ein. Ihre Schwerpunkte: Sicherheit, Sport und barrierefreie Inklusion. Auch sonst wird ihr nicht langweilig. Für das ZDF wird Vogel etwa bei Sport-Großereignissen als Bahnradexpertin tätig sein. Mit dem Leistungssport hat sie dagegen vorerst abgeschlossen. "Ich bin dankbar, dass ich es erleben durfte. Aber es ist schön, nicht mehr zu müssen", sagt Vogel, die eine paralympische Karriere bis auf Weiteres ausschließt. Kristina Vogel bei einer Veranstaltung der Erfurter CDU (Archiv). Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Vogel will ihre neu gewonnene Freiheit auskosten. Sie fährt wieder selbstständig Auto, reist alleine im Flugzeug oder Zug. Sie plant zudem, ein Instrument zu erlernen, auch eine Übernachtung am Strand steht auf ihrer Wunschliste. Kristina Vogel verspürt große Lust auf das Leben.