Die Entsendung des langjährigen Wintersport-Bundestrainers und neuen Vorsitzenden des Bundestags-Sportausschusses, Frank Ullrich (Suhl/SPD), in den Aufsichtsrat der Nationalen Doping-Agentur (NADA) hat für scharfe Kritik aus Sachsen-Anhalt gesorgt: "Das ist angesichts seiner eigenen unklaren Doping-Vergangenheit ein verheerendes Signal und ein Schlag ins Gesicht der Opfer des DDR-Dopingsystems, die noch heute an den gesundheitlichen Folgen leiden", sagt Birgit Neumann-Becker, die Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

In einer Pressemitteilung am Dienstag (29.02.22) beklagt sie vor allem das weitgehende Schweigen des 64-Jährigen, der 1980 in Lake Placid Biathlon-Olympiasieger geworden war und zwischen 1986 und 2015 insgesamt 27 Jahre lang als National- und Bundestrainer im Biathlon und Langlauf fungierte, zum Thema Doping: "Der Vorsitzende des Sportausschusses sollte seine Vergangenheit transparent machen."