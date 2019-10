Der Pole Dawid Kubacki hat sich den Sieg in der Qualifikation in Klingenthal gesichert. In der Vogtland-Arena erreichte Kubacki eine Weite von 139,5 Metern. Der 29-Jährige setzte sich damit gegen Landsmann Jakub Wolny durch, der auf 142 Meter kam, jedoch mit 133,2 Punkten nur 0,3 Zähler hinter Kubacki landete. Bester DSV-Springer war Richard Freitag, der mit 133 Metern Rang sieben belegte. Neben Freitag kamen mit Stephan Leyhe, Karl Geiger, Luca Roth, Pius Paschke, Markus Eisenbichler, Martin Hamann, Philipp Raimund und Constantin Schmid acht weitere Deutsche ins Finale.