Storl schrieb 2011 Sportgeschichte und wiederholte diesen Erfolg 2013 in Moskau. Damals noch für den LAC Chemnitz startend, ließ er der Konkurrenz keine Chance und bestach mit Technik und Schnellkraft. "Zwischendurch" hatte Storl 2012 in London Olympia-Silber gewonnen. Er galt als größtes Talent im Kugelstoßen, konnte aber nach seinem Wechsel 2015 von Chemnitz nach Leipzig nicht mehr an die ganz großen Erfolge anknüpfen. Mit Silber bei den Hallenweltmeisterschaften 2018 in Birmingham, Bronze bei der Heim-EM 2018 in Berlin und Silber bei der Hallen-EM 2019 waren Storls letzte große internationale Erfolge.

David Storl freut sich mit seinem Trainer Sven Lang über völlig überraschendes WM-Gold 2011. Bildrechte: IMAGO / Laci Perenyi