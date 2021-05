Die ehemalige Kugelstoß-Weltmeisterin Christina Schwanitz ist denkbar schlecht in die Freiluftsaison des Olympia-Jahres gestartet. Die 35 Jahre alte Leichtathletin vom LV 90 Erzgebirge erreichte am Sonntag beim ersten Diamond-League-Meeting im englischen Gateshead mit schwachen 17,86 Metern nur den achten und letzten Platz. Den Sieg sicherte sich Hallen-Europameisterin Auriol Dongmo aus Portugal mit 19,08 Metern.

In den sieben Hallenmeetings im Winter ging jeder Stoß von Schwanitz noch deutlich über 18 Meter, zweimal übertraf sie sogar die 19-Meter-Marke und gewann bei der Hallen-EM in Torun/Polen mit 19,04 Metern die Bronzemedaille.

Die für einen Start über 100 Meter angekündigte Tatjana Pinto (Paderborn), Olympia-Vierte mit der Staffel, trat nicht zu ihrem geplanten Saisoneinstand an. Dafür rannte Europameisterin Dina Asher-Smith (Großbritannien) allen in 11,35 Sekunden davon. Die zweimalige Olympiasiegerin Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaika) wurde Vierte in 11,51 Sekunden. Über 200 Meter der Männer gewann der US-Amerikaner Kenneth Bednarek in 20,33 Sekunden.