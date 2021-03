Zudem glaubt Schwanitz nicht, dass sich dieses Olympia so anfühlen wird, wie es sich anfühlen sollte: "Es wird nur ein Wettkampf sein. Man fliegt da hin, macht sein Ding und geht wieder. Man kann sich ja noch nicht einmal etwas in Tokio anschauen. Das fällt ja alles aus. Man nimmt nichts mit nach Hause. Diese Gefühle machen Olympia mit aus." Vor allem für Sportler, die es das erste Mal erleben, werde es komisch, glaubt sie, da diese aus den Erzählungen ihrer Kollegen und Kolleginnen andere Sachen kennen. "Die zum ersten Mal dabei sind, erleben etwas, was nicht Olympia ist. Ein Teil wird sich danach fragen: 'Warum habe ich mir so den Hinter aufgerissen, dabei zu sein?' Es ist nicht das, was alle immer gesagt haben", so Schwanitz.