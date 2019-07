Gespielt wird in der Dresdner Erdgasarena, allerdings ohne Eis. Das Turnier mit sechs Teams, darunter den beiden deutschen Teams Germany Red und Germany Black, geht über drei Tage. Das Spiel um Platz drei und das Finale sehen Sie am Sonntag im Livestream auf www.sport-im-osten.de. Bei dem wichtigsten deutschen Lacrosse-Turnier geht es für die Spieler um die Nominierung für die Weltmeisterschaft in Kanada. Adam Marshall, Assistenztrainer der deutschen Nationalmannschaft, schaut deshalb schon beim Training genau hin und beschreibt einen guten Lacrosse-Spieler so: "Schnell, beweglich, gute Technik und Taktik".