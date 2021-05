Dahinter kam die Gesamtzweite Lotte Kopecky (Nationalteam Belgien) ins Ziel, die zwar dank der Bonifikation noch einige Sekunden gut machen konnte, aber letztlich Lucinda Brand (Trek-Segafredo) nicht mehr vom ersten Platz des Gesamtklassements verdrängen konnte. Die Niederländerin, die am Vortag in Weimar die Königsetappe als Solistin gewann, kam als Tagessechste ins Ziel. Das Rundfahrt-Podium komplettiert Emma Norsgaard (Movistar Team Women), die in der ersten Rundfahrt-Hälfte das gelbe LOTTO Thüringen Leaders Trikot trug. Die dänische Meisterin gewinnt außerdem die Nachwuchswertung.