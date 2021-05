Das Gelbe Trikot des wichtigsten deutschen Frauen-Radrennens trägt weiterhin die 21 Jahre alte Norsgaard, die am Dienstag die Auftaktetappe in Schmölln gewonnen hatte. Am Donnerstag ist Schleiz bei der dritten Etappe Start- und Zielort des 116 Kilometer langen Rennens. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Gotha. Start- und Zielort sind jeweils identisch, das ist logistisch ein Vorteil, auch wegen der Corona-Bestimmungen.