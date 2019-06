Hammes reichte ein Platz im Hauptfeld, das 39 Sekunden nach der Spitze das Ziel erreichte, zum Erfolg bei der 32. Auflage der Etappen-Tour über insgesamt 541 km. Ihre härteste Rivalin, Pernille Mathiesen (Dänemark), war noch drei Sekunden langsamer als Hammes. In der Gesamtwertung lag die 30-jährige Diplom-Soziologin, die erst 2014 mit dem Radsport auf hohem Niveau begonnen hatte, am Ende elf Sekunden vor Mathiesen. Die Dänin konnte sich immerhin mit dem Trikot der besten Juniorin trösten. Beate Zanner (Gera) belegte in der Gesamtwertung den fünften Platz.

Den Grundstein hatte Hammes bereits zum Start am Montag gelegt, als sie unter anderem ihrer Teamkollegin und Topfavoritin Lisa Brennauer davon gefahren war. Brennauer hatte in Thüringen 2017 und 2018 triumphiert. Aber nach der ersten Etappe, nach der Hammes sensationell fast sieben Minuten Vorsprung hatte, machte das Team dann Hammes zur Kapitänin. Die überstand dann auch das Einzelzeitfahren am Samstag schadlos. So ging sie mit acht Sekunden Vorsprung auf die Mathiesen in das Abschluss-Rennen. Das reichte am Ende.