Deutschlands Olympiahoffnung Franziska Preuß fällt nach ihrem Treppensturz länger aus als gedacht. Die 27-jährige Biathletin wird wohl erst Mitte Januar 2022 wieder ins Wettkampfgeschehen eingreifen können und verpasst somit mit hoher Wahrscheinlichkeit die Weltcup-Heimrennen in Oberhof, die vom 6 bis 9. Januar in der Wintersportmetropole stattfinden. Auch für die Wettkämpfe in Ruhpolding vom 12. bis 16. Januar dürfte es für die Sportlerin vom SC Haag, die in der Vorsaison als Weltcup-Gesamt-Dritte beste Deutsche war, eng werden.