Christian Dahms, Generalsekretär vom Landessportbund Sachsen, zeigte sich von Hörmanns Entscheidung nicht überrascht. In der Krise habe es sich gezeigt, "dass noch einige Luft nach oben ist". Man müsse dem Sport in Deutschland wieder Gehör verleihen, damit man nicht immer nur als Bittsteller dastehe. Zudem müsse der Leistungssport und auch der Breitensport künftig wieder in der Bundesregierung in den Fokus gerückt werden.