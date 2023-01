Wintersport | Rodeln Rodler Langenhan - Start bei der Heim-WM notfalls mit Schmerzmitteln

Im November hatte sich Max Langenhan den Handwurzelknochen gebrochen. Ausgerechnet in der Saison, in der die WM auf seiner Heimstrecke in Oberhof stattfindet. Der Thüringer Rodler beißt die Zähne zusammen und gibt am Wochenende sein Comeback.