Wer es nicht in die Skiarena am Fichtelberg schafft, kann die Wettkämpfe am Freitag (ab 11:25 Uhr) und Samstag (ab 9:55 Uhr) im MDR-Livestream verfolgen. Die meisten Olympioniken werden erst ab Samstag in die Wettkämpfe eingreifen, denn der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) lädt am Donnerstag und Freitag zu einem Empfang ein. Nicht so Katharina Hennig. Anstatt sich im Kreise der Olympia-Mannschaft feiern zu lassen, startet die 25-Jährige am Freitag mit ihrer langjährigen Trainingspartnerin Anne Winkler im Teamsprint.