Nachdem sie im Teamsprint das Podest noch verpasst hatte, hat sich Langlauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig bei den Deutschen Meisterschaften in Oberwiesenthal den Sieg im Massenstart gesichert. Nach 20 km in der klassischen Technik lag die Athletin vom heimischen WSC Erzgebirge vor Laura Gimmler (SC Oberstdorf) und Victoria Carl (SCM Zella-Mehlis). Carl und Gimmler lieferten sich ein spannendes Duell, in dem Carl zunächst aufschließen konnte, dann aber doch die Bayerin ziehen lassen musste.

Hennig hatte lange gemeinsam mit Gimmler das Feld angeführt, zog nach rund 15 der 20 kam aber entscheidend davon. Sie sagte dem MDR: "Der Titel bedeutet mir eine Menge, es waren ja auch viele Leute da zum Anfeuern, deshalb freue ich mich sehr, bin aber auch froh, dass die Saison vorbe ist. Ich habe von Anfang an Tempo gemacht, damit sich das Feld auseinanderzieht. Laura habe ich dann noch herangelassen, weil es zu zweit leichter ist." Am Abend steht für die 25-Jährige jetzt noch der Empfang der erzgebirgischen Olympiastarter auf dem Programm. Der MDR überträgt live ab 17:50 Uhr im Stream. Am 19. April fliegt Katharina Henng dann in ihren wohlverdienten Urlaub, in diei Sonne der Seychellen im Indischen Ozean.