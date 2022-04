Zu gern hätte Katharina Hennig ihrer langjährigen Teamkollegin Anne Winkler zum Abschied einen Platz auf dem Siegerpodest beschert. Doch das klappte nicht. Das Duo aus Sachsen belegte am Freitag (01.04.2022) im Teamsprint im Winterwunderland Oberwiesenthal den undankbaren vierten Platz. Über den Meistertitel jubelten Helen Hoffmann/Lara Dellit aus Thüringen. Platz zwei ging an Kim Hager/Alexandra Danner (Team Bayern). Cindy Kammler und Lisa Lohmann aus Thüringen liefen auf den dritten Platz.

Während ein Großteil der Weltcup-Läuferinnen erst am Samstag in die Wettkämpfe einsteigen wird, ließ es sich Hennig in ihrer Heimat nicht nehmen, bereits im Teamsprint zu starten. Die 25-Jährige, mit Gold und Silber von Olympia zurückgekehrt, war die überragende Läuferin. Sie schickte Anne Winkler stets mit Vorsprung auf ihre Schleife. Bei Winkler, die ihre Karriere beendet, ging es von Anbeginn schwer. Die 28-Jährige verlor auf ihren insgesamt vier Runden stets die Führung. Auch auf der letzten Schleife reichten die gut elf Sekunden Vorsprung, die Hennig heraus gelaufen hatte, nicht. Wenige Meter vor dem Ziel flogen die Verfolgerinnen vorbei.