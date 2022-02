Die vor der Eröffnung umstrittenen Olympischen Winterspiele in Peking werden von deutschen Startern immer mehr gelobt. So wird Skilangläuferin Katharina Hennig am Sonntag (13.02.2022) zitiert: "Es gab vorher viel Kritik und Vermutungen. Mein Eindruck ist aber sehr positiv." Einen Tag vorher war der Langläuferin des WSC Erzgebirge Oberwiesenthal der Silbergewinn mit der 4 x 5 Kilometer-Staffel der Frauen gelungen.