Katharina Hennig kann trotz gesundheitlicher Probleme beim Auftakt der Tour de Ski an den Start gehen. Die 26 Jahre alte Oberwiesenthalerin gab am Donnerstagnachmittag (29. Dezember 2022) grünes Licht für den ersten Wettbewerb im Sprint in Val Müstair/Schweiz am Silvestertag.