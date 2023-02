Katharina Hennig hat bei der Nordischen Ski-WM in Planica nach einer starken Vorstellung die erste deutsche Langlauf-Medaille seit zwölf Jahren denkbar knapp verpasst. Die Teamsprint-Olympiasiegerin von Peking lief im Skiathlon über 15 km auf den vierten Rang, zum Podest fehlten nur 5,3 Sekunden. Gold ging an die Schwedin Ebba Andersson.

Andersson setzte sich nach 38:11,8 Minuten vor ihrer schwedischen Teamkollegin Frida Karlsson durch. Bronze ging an die Norwegerin Astrid Öyre Slind. Mit dem gelungenen Start sammelte Hennig auch Selbstvertrauen für die Staffel am Donnerstag und das abschließende 30-km-Rennen am Samstag. Der Skiathlon sei für sie ohnehin "der Wettkampf zum Reinkommen", hatte die 26-Jährige bereits im Vorfeld betont: "Meine Konzentration gilt eher der Staffel und dem Dreißiger".