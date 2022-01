Die Oberwiesenthalerin war am Samstag (1. Januar) noch als Zehnte beste Deutsche in der Qualifikation. Im Viertelfinale hatte sie dann aber Pech. Nach einem Sturz der US-Amerikanerin Jessica Diggins verlor sie viel Zeit und konnte nicht mehr im Kampf um die ersten beiden Plätze eingreifen. Noch am Freitag hatte Hennig mit einem starken sechsten Platz im 10-Kilometer-Massenstart geglänzt. Ende November stürmte sie im finnischen Ruka sogar auf das Podest.