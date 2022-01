Katharina Hennig sank nach der halbstündigen Schinderei entkräftet in den Schnee, erst der Blick auf die Anzeigetafel ließ Deutschlands beste Langläuferin wieder lächeln.

"Neunte, damit habe ich mein Ziel erfüllt. Da bin ich sehr glücklich drüber", sagte die 25-Jährige nach der letzten Etappe der Tour de Ski, die noch einmal zu einer echten Qual wurde. 400 Höhenmeter und eine maximalen Steigung von 28 Prozent musste Hennig hinauf zur Alpe Cermis überstehen, und das in der ungeliebten Skating-Technik.

Doch die Sächsin beendete die Etappe auf Rang zwölf und verteidigte so Platz neun in der Gesamtwertung. "Das hier ist schon einer der härtesten Wettkämpfe, die man sich vorstellen kann. Spaß macht das nicht", sagte Hennig, die in den vergangenen zwei Jahren bei der Tour jeweils Achte geworden war.