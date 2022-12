Trotz gesundheitlicher Probleme hat sich Katharina Hennig zum Auftakt der Tour de Ski ins Viertelfinale des Freistil-Sprintwettbewerbs gekämpft. Die 26 Jahre alte Oberwiesenthalerin war mit einer leichten Erkältung am Samstag (31.12.2022) in Val Müstair (Schweiz) an den Start gegangen. In ihrem Viertelfinale schied sie dann als Sechste aus und wurde Gesamt-28.

Victoria Carl (Zella-Mehlis), die Anfang des Jahres gemeinsam mit Hennig Olympiasiegerin im Teamsprint geworden war, schied dagegen bereits im Prolog aus.

Gimmler und Krehl stark

Ein starkes Ergebnis fuhren die Oberstdorferinnen Laura Gimmler und Sofie Krehl ein. Gimmler erreichte als Achte ebenso ihr bestes Ergebnis der Langlauf-Saison wie Sofie Krehl auf Rang neun. Den Tagessieg und damit die Führung in der Gesamtwertung ging an die Schweizer Lokalmatadorin Nadine Fähndrich.

Premiere für Moch

Bei den Männern schaffte Friedrich Moch (Isny) erstmals in seiner Karriere und als erster Deutscher in diesem Winter den Einzug in ein Sprint-Viertelfinale, am Ende wurde er 17. Moch hatte im Vorjahr für Aufsehen gesorgt, als er beim Tour-Finale hinauf nach Val di Fiemme völlig überraschend Rang drei belegte. Seinen fünften Saisonsieg holte Olympiasieger Johannes Hösflot Kläbo aus Norwegen.

Tour de Ski bis 8. Januar

Die zweite Etappe wird am Neujahrstag ebenfalls in Val Müstair ausgetragen. Dabei stehen Verfolgungsrennen über 10 Kilometer in der klassischen Technik auf dem Programm. Die Tour de Ski führt über sieben Etappen. Nach Val Müstair sind noch Oberstdorf (3. und 4. Januar) sowie Val di Fiemme (6. bis 8. Januar) Austragungsorte. Die Tour endet mit dem traditionellen Berganlauf zur Alpe Cermis am 8. Januar.