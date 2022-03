Wie am Donnerstag (31.03.2022), einen Tag vor Beginn der deutschen Meisterschaften in Oberwiesenthal öffentlich wurde, werden die Disziplintrainer Erik Schneider (Frauen) und Janko Neuber (Männer) in der kommenden Saison nicht mehr in diesen Bereichen tätig sein. Das bestätigte Andreas Schlütter, Sportlicher Leiter Langlauf im Deutschen Skiverband (DSV), der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage. Zuerst hatte die "Freie Presse" Chemnitz darüber berichtet. Über die Nachfolgeregelung wird bis zum Beginn der Sommervorbereitung am 1. Mai entschieden.