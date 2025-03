Es ist das erste Mal im seit 1979 ausgetragenen Weltcup, dass eine deutsche Athletin am Ende der Saison auf dem Podest steht. Bisher waren die beiden vierten Plätze von Sachenbacher-Stehle (2002/03 und 2005/06) das beste deutsche Frauen-Resultat. "Das braucht einen Moment, um zu sacken. Ich hoffe einfach, dass der Langlauf in Deutschland jetzt einen Push bekommt. Das tut uns allen gut", sagte die sichtlich geschaffte 29 Jährige am ARD-Mikrofon.

Carl lief in diesem Jahr in 15 Rennen unter die besten Zehn. Und stand vier Mal auf dem Podium, holte einen zweiten und drei dritte Plätze. Dazu holte sie WM-Bronze in der Staffel vor knapp zwei Wochen in Trondheim.