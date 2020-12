Langläuferin Coletta Rydzek hat mit ihrem bislang besten Weltcup-Resultat einen großen Schritt in Richtung Heim-Weltmeisterschaft gemacht. Die Oberstdorferin kam am Sonnabend (19. Dezember) beim Sprint-Weltcup in Dresden auf Rang zehn und hat nun die halbe WM-Norm geschafft. Die 23-Jährige war damit beste Deutsche.



Den Sieg holte sich die Schweizerin Nadine Fähndrich vor Sophie Caldwell Hamilton aus den USA und der Slowenin Anamarija Lampic. Angesichts nur einer DSV-Starterin im Halbfinale war Bundestrainer Peter Schlickenrieder sichtlich enttäuscht: "Das ist eindeutig zu wenig. Wir schaffen es nicht, im Sprint den großen Abstand zur Weltspitze zu verringern."