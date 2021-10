Nach mehr als zehn Jahren kehrt der Langlauf-Weltcup an den Rennsteig in Oberhof zurück. Ab der Saison 2023/2024 wird der Skisportort in Thüringen wieder in den Weltcup-Kalender des Internationalen Skiverbandes (FIS) aufgenommen. Das teilte der Langlauf-Renndirektor Pierre Mignerey am Dienstag (26.10.2021) beim "Forum Nordicum", dem jährlichen Treffen der nordischen Skisportjournalisten, in Bodenmais bekannt.