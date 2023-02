Die Langläuferinnen Katharina Hennig aus Oberwiesenthal und Victoria Carl aus Zella Mehlis haben bei der Weltmeisterschaft in Planica auch über 10 Kilometer im Freistil das Podest verpasst. Beim Sieg der US-Amerikanerin Jessie Diggins liefen den die beiden am Dienstag (28.02.2023) deutlich an den Top-Plätzen vorbei.

Fink 7., Hennig 11., Carl 14.

Hennig wurde mit 1:02,1 Minuten Rückand Elfte, Carl mit 1:06,5 Minuten Rückstand 14. Beste Deutsche war Pia Fink als Siebte (+ 53,2 Sekunden). "Drei unter den Top 15, Chapeau. Jetzt heißt es, Energie sammeln für die Staffel", sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder nach dem Rennen. In der 4x5-Kilometer-Staffel am Donnerstag (02.03.2023) zählen die Deutschen zu den Mit-Favoritinnen.

Hennig: "Kann zufrieden sein"

Hennig war mit dem Ergebnis zufrieden. Die Klassikspezialistin sagte im ZDF: "Das ist ein solides Freistil-Einzelrennen, mein zweitbestes Freistil-Ergebnis in diesem Jahr. Da kann ich zufrieden sein. Der Wettkampf hier hatte die geringste Priorität für mich hier bei der WM. Ich bin sehr zufrieden." Beim Weltcup in Lillehammer im Dezember war Hennig noch Zweite geworden, bei dem Wettkampf in Norwegen fehlten aber einige Top-Läuferinnen. Nach ihrem Sieg über 15 Kilometer klassisch bei der Tour-de-Ski Anfang Januar hatte sich die Sächsin aber als WM-Medaillenkandidatin in Stellung gebracht.

Carl: "Habe mich nicht gut gefühlt"

Weniger glücklich war die Thüringerin Carl, die bei ihrem wichtigsten WM-Einzelrennen die Top 10 deutlich verpasst hat. "Ich habe mich heute nicht gut gefühlt. Es war ein solides Rennen. Mir steckt aber noch der Teamsprint brutal in den Knochen", sagte die 27-Jährige, die am Sonntag im Teamsprint Fünfte wurde, im ZDF.

Diggins siegt vor zewi Schwedinnen