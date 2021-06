Mehr als 100 internationale Athletinnen und Athleten haben für das Meeting in Dresden gemeldet. Im Mittelpunkt stehen die Disziplinen über 100, 400, 5.000 und 10.000 Meter. Sie finden im Heinz-Steyer-Stadion, einer wahrlich legendären Sportstätte, statt, das bereits am 12. Oktober 1919 eröffnet wurde. Zahlreiche Top-Veranstaltungen haben dort schon stattgefunden, außerdem wurden 13 Weltrekorde aufgestellt.

Mit der "Mid.Summer.Track.Night." wird nun noch einmal an die Historie angeknüpft, bevor es für das Stadion im Anschluss in eine Pause geht. Am Freitag findet sozusagen eine Art Abschiedsmeeting statt. Danach wird das Stadion umfassend modernisiert und für die ganz große Leichtathletik-Bühne umgebaut. Die Wiedereröffnung ist für September 2023 geplant. Ein Jahr später sollen dann im Heinz-Steyer-Stadion die Finals, also die deutschen Meisterschaften stattfinden. Dresden will sich zumindest darum bewerben.