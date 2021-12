Laura Nolte hat beim Weltcup in Altenberg einen Podestplatz verpasst. Im Monobob landete die Winterbergerin nach zwei Läufen auf dem vierten Platz. "Der erste Lauf war ganz gut, im zweiten Lauf hatte ich in Kurve zwölf einen großen Fehler und bin dann in die 13 reingedriftet", sagte Nolte.