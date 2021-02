Auch Bob-Pilot Hans-Peter Hannighofer kämpft ab dem Wochenende um gute Platzierungen in Altenberg. Für den 23-Jährigen läuft der Winter bislang fast wie im Märchen. Bei seinem ersten Weltcup im Zweierbob fuhr er direkt aufs Treppchen und nun steht in Altenberg das WM-Debüt vor der Tür. "Das war eigentlich erst das Ziel für 2023 in der Hoffnung, dass die Großen dann etwas nachlassen und wir dort nachtreten können. Aber jetzt ist es uns schon dieses Jahr gelungen, was umso schöner ist", so Hannighofer im SpiO-Talk am Dienstag.