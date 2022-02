Der Chemnitzer Dreispringer Max Heß hat seinen deutschen Hallen-Meistertitel locker verteidigt. Dem 25-Jährigen reichte am Samstag (26.02.2022) in Leipzig eine Weite von 16,05 Metern zum deutlichen Sieg.

Heß reichen zwei Versuche

Heß blieb damit deutlich unter seiner Bestmarke von 17,52 Metern. Der Europameister von 2016 ließ wegen einer Verletzung mehrere seiner sechs möglichen Versuche aus. "Ich habe Fersenprobleme, vielleicht eine Prellung, nichts Schlimmes", sagte der Sachse, der immer wieder am Fuß bandagiert werden musste, nach dem Wettkampf in der ARD-Sportschau.

Zu seinen beiden Sprüngen auf 16,04 und 16,05 Metern sagte der jetzt sechsfache deutsche Hallenmeister: "Mit Verletzung im Hinterkopf ist es immer ein bisschen schwierig. Dadurch waren die Sprünge nicht so ausgereift. Ich muss jetzt schauen, dass es bei den künftigen Wettkämpfen weniger weh tut, dann gehen die Sprünge wieder besser."

Trotz Verletzung blieb Heß klar vor Christoph Garritsen aus Leverkusen (15,42 Meter) und Felix Mairhofer aus Mannnheim (15,16 Meter) auf den Rängen zwei und drei.

Kugelstoßen: Zimmermann siegt bei Storl-Abwesenheit

Im Kugelstoßen der Männer war der zweifache Weltmeister und Leipziger Lokalmatador David Storl zwar in der Halle. In die Konkurrenz griff der 31-Jährige wegen einer Verletzung aber nicht ein. So holte sich der Kirchheimer Christian Zimmermann mit 19,75 Metern den Sieg. Rang zwei und drei gingen an Valentin Moll aus Rehlingen (19,39 Meter) und Silas Ristl aus Esslingen (19,24 Meter). Das Trio stieß dabei jeweils eine neue persönliche Bestleistung. Medaillen-Mitfavorit Simon Bayer aus Sindelfingen schied nach drei ungültigen Versuchen im Finale vorzeitig aus.

Storl: "2024 ist das große Ziel"

Storl, der sich vor knapp einem Jahr im April einen Bandscheibenvorfall zuzog und seither keinen Wettkampf bestritt, sagte am Rande der Wettkämpfe zu seinem Trainingsstand: "Jetzt sind wir beim Stand, dass wir sagen: Wir fangen mit dem Kugelstoßen an. Jetzt geht es los, wir können alles machen", so der Leipziger. Zu seinen Saisonzielen mit einer Weltmeisterschaft sowie einer Heim-EM im Sommer sagte er: "Für mich soll dieses Jahr ein Jahr sein, um wieder Anschluss zu finden. Die Norm ist 21,10 Meter, die ist schon extrem hoch. Das ist der erste Schritt. Wir wollen den Grundstein legen für den Olympia-Zyklus. 2024 ist das große Ziel."

Samstag noch Schwanitz und Mihambo am Start

Am Samstag stehen unter anderem noch die Finals im Kugelstoßen der Frauen mit Christina Schwanitz und mit Malaika Mihambo im 60-Meter-Sprint an. Außerdem läuft die Hallenserin Cindy Roleder über 60 Meter Hürden um die Medaillen.

Sonntag u.a. mit Farken und Mihambo