Schwab knapp über Bestleistung

Über die 400-Meter-Strecke bei den Frauen krönte sich Corinna Schwab zum dritten Mal in Folge zur deutschen Hallenmeisterin. In 51,74 Sekunden blieb die Läuferin aus Chemnitz nur knapp über ihrer deutschen Bestleistung aus diesem Jahr. Schwab ist auch über 200 Meter in diesem Jahr die schnellste Deutsche, war dort aber nicht dabei, so dass wie 2020 Jessica-Bianca Wessolly gewann, diesmal in 23,23 Sekunden. Corinna Schwab holte sich ihren dritten Titel in Folge. Bildrechte: imago images/Beautiful Sports

Den Titel über 200 Meter bei den Männern holte erstmals Owen Ansah. Der Hamburger Sprinter siegte in starken 20,55 Sekunden und blieb damit nur 13 Hundertstelsekunden über dem deutschen Hallenrekord von Sebastian Ernst aus dem Jahr 2011. Ansah hatte sich bereits im vorigen Jahr den Freiluft-Titel gesichert.

Mihambo beendet Hallensaison mit fünftem Titel

Olympia-Siegerin Malaiko Mihambo. Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports Ihre beeindruckende Siegesserie setzte auch Weitspringerin Malaiko Mihambo fort und holte sich zum fünften Mal den deutschen Meistertitel in der Halle. Die Olympiasiegerin von Tokio verpasste mit 6,81 Metern ihre Weltjahresbestleistung, die sie am vorigen Sonntag in Düsseldorf gesprungen war, zwar um 15 Zentimeter, verwies Merle Homeier aus Göttingen (6,66 Meter) aber klar auf Platz zwei.

Mihambo wird ihre Hallensaison nun beenden und nicht mehr an den Weltmeisterschaften in drei Wochen in Belgrad teilnehmen. Die 28-Jährige von der LG Kurpfalz konzentriert sich ab jetzt auf die Freiluftsaison mit den Weltmeisterschaften in Eugene in den USA Mitte Juli und den Europameisterschaften einen Monat später in München.

Heinle springt am weitesten

Die spannende Weitsprung-Konkurrenz der Männer entschied der EM-Zweite Fabian Heinle mit dem letzten Sprung auf 7,64 Meter für sich. Drei Jahre nach seinem ersten nationalen Hallentitel sprang der Leichtathlet aus Stuttgart zwei Zentimeter weiter als U20-Europameister Oliver Koletzko aus Wiesbaden. Der Jahresbeste und Titelverteidiger Maximilian Entholzner fehlte wegen Adduktorenproblemen.